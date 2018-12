Biasin: "Milan, la resistenza di Gattuso in attesa del mercato"

Gli stessi problemi li ha Gattuso, in campo stasera a Bologna. La barbosa storia del tecnico che è “bravo” quando vince e “colpevole” ogni volta che non vince ha addirittura annoiato. L'allenatore rossonero fa i miracoli in attesa del mercato, ma deve rispondere alla figuraccia di Atene con eliminazione dall’Europa League nel girone facile facile. Molti si chiedono “cosa accadrà a gennaio”, la sensazione è che la rosa verrà rinforzata nella speranza di conquistare un quarto posto possibile e soprattutto essenziale per combattere i paletti del fair play. Dopo aver schivato il proiettile Ibra, si sente parlare di un altro cavallo di ritorno come Pato: la sensazione è che a Rino servano un esterno e un centrocampista affidabili, per le figurine non c'è spazio.