Biasin sottolinea: “Si chiede pazienza ma il tifoso milanista è giustamente preoccupato. Glasner buon profilo”

vedi letture

Biasin parla del fatto che in due settimane non ci sono stati annunci in merito alla nuova società e poi dice che Glasner è un buon allenatore che ha fatto bene al Crystal Palace.

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso in merito a quello che sta succedendo in queste ultime settimane in casa Milan. Queste le sue parole.

“In due settimane non sono arrivati annunci e uno dice bisogna avere pazienza. Sì, però è anche vero che effettivamente il tifoso del Milano in questo momento è legittimamente preoccupato perché non capisce quale sia la linea, quale sia l'idea che hanno in questo momento all'interno del club. Se adesso verrà annunciato questo nuovo allenatore, cominci a mettere un tassello importante, perché, insomma, sappiamo quello che ha fatto questo allenatore nelle ultime stagioni. Si è comportato piuttosto bene con con il Palace a livello europeo, magari un po' meno in campionato".