Biasin sottolinea: “Si chiede pazienza ma il tifoso milanista è giustamente preoccupato. Glasner buon profilo”
Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso in merito a quello che sta succedendo in queste ultime settimane in casa Milan. Queste le sue parole.
“In due settimane non sono arrivati annunci e uno dice bisogna avere pazienza. Sì, però è anche vero che effettivamente il tifoso del Milano in questo momento è legittimamente preoccupato perché non capisce quale sia la linea, quale sia l'idea che hanno in questo momento all'interno del club. Se adesso verrà annunciato questo nuovo allenatore, cominci a mettere un tassello importante, perché, insomma, sappiamo quello che ha fatto questo allenatore nelle ultime stagioni. Si è comportato piuttosto bene con con il Palace a livello europeo, magari un po' meno in campionato".
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