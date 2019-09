Birra Peroni: lattine limited edition per il derby

Birra Peroni, la birra ufficiale di AC Milan e di FC Internazionale Milano, conferma il suo interesse verso lo sport e in particolare verso il calcio. Lo storico marchio italiano sarà presente allo stadio San Siro di Milano in occasione del derby tra AC Milan e FC Internazionale Milano, in programma sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45, per condividere insieme alla città meneghina la passione per lo sport e il fair play.

Durante il 224° derby della Madonnina, che infiammerà il cuore e gli animi di milioni di appassionati in tutto il mondo, Birra Peroni confermerà la sua vicinanza ai due Club e si unirà alla passione dei loro tifosi lanciando delle lattine limited edition.

Le lattine, che presenteranno la grafica cromatica rossonera o nerazzurra con il logo Birra Peroni, saranno messe sul mercato da settembre 2019 presso la grande distribuzione e sul retro presenteranno le cinque formazioni del Milan e altrettante dell'Inter - a seconda della versione - in ricordo di tanti memorabili derby del passato. Per quanto riguarda i rossoneri saranno ricordati cinque derby entusiasmanti e determinanti per le vittorie finali dei campionati: Milan-Inter 2-0 (24/04/1988), Milan-Inter 1-0 (18/04/1992), Milan-Inter 2-1 (20/03/1994), Milan-Inter 3-2 (21/02/2004), Milan-Inter 3-0 (02/04/2011).

Un'occasione speciale in una cornice unica come quella del derby di Milano, che da 110 anni (il primo incontro tra Milan e Inter si disputò il 10 gennaio 1909) fa pulsare il cuore dei tifosi. Birra Peroni, infatti, sceglie il calcio perché sostiene la condivisione dei valori dello sport, oltre l'allegria e i momenti entusiasmanti. Unione ed energia scenderanno in campo assieme a tutti i prodotti della famiglia Peroni.

"Con Peroni abbiamo sviluppato una Partnership che punta all'innovazione senza perdere le radici che legano i due brand: passione, sport e condivisione di momenti indimenticabili. La realizzazione di lattine limited edition vuole rafforzare ulteriormente questo legame. I tifosi potranno così ricordare alcuni dei derby più belli giocati a San Siro. Un'impostazione che rappresenta un modo diverso, fresco e nuovo di pensare le nostre sponsorizzazioni, così che possano coinvolgere in maniera dinamica la nostra fan base", ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan.

"Peroni è una birra che da oltre 170 anni accompagna la vita degli italiani e le loro passioni e questo progetto, sviluppato insieme ai due Club milanesi, immagine e storia del calcio italiano, rappresenta una idea innovativa per essere vicini ad entrambe le tifoserie. Le 10 lattine, ad edizione limitata, oltre ad essere "vestite" con i colori delle rispettive squadre, avranno nel retro il ricordo della formazione che è scesa in campo, completa di allenatore, marcatori e sostituzioni. Certe emozioni non si dimenticano, ed è giusto continuare a celebrarle anche oggi, con tutti i tifosi, insieme alla loro birra ufficiale", ha dichiarato Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director di Birra Peroni.