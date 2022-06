Blatter evita le domande della FIFA: "Infantino non mi risponde dal 2016, faccio altrettanto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Divertente" siparietto a Bellinzona, nel secondo giorno di processo a Sepp Blatter e Michel Platini, accusati di frode per un pagamento di due milioni di franchi, versati dalla FIFA a Platini nel 2011. Nel corso del processo, gli avvocati della FIFA - che si è costituita parte civile - hanno interrogato Blatter circa il pagamento e hanno ricevuto come risposta un silenzio totale, o quasi. Blatter ha infatti spiegato che il suo successore alla FIFA, Gianni Infantino, non gli risponde dal 2016 e dunque si riserva il diritto di comportarsi allo stesso modo con la FIFA, non rispondendo alle domande.