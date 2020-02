Boban e il retroscena sul sì di Zlatan: "Mi disse 'Congratulazioni al Milan, avete preso Ibra'"

Nel corso della lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha chiesto chiarezza alla società sul progetti futuri e sulla divisione dei compiti con Ivan Gazidis, il dirigente del Milan Zvonimir Boban è tornato anche sull'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic e si come questa trattativa lo scorso dicembre è andata a buon fine: "L’ha chiamato prima Paolo e poi ho continuato io anche per il fatto della lingua e il carattere balcanico che abbiamo. E’ stato divertente quando mi ha chiamato verso le 10 di sera per la vigilia di Natale dicendo: “Boban, congratulazioni al Milan, avete preso Ibrahimovic. Buon Natale e a presto”. Comunque, l’ok di Londra è arrivato quasi subito. Speriamo di poter andare avanti".