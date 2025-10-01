Boeri: "Nuovo stadio? Terrei il nome Meazza, ha unito entrambe le tifoserie"
(ANSA) - PADOVA, 01 OTT - "Credo che il nome del nuovo stadio di San Siro debba rimanere Stadio Giuseppe Meazza. E' senz'altro il giocatore che ha saputo unire entrambe le tifoserie. E comunque lo stadio è universalmente conosciuto come stadio di San Siro, non mi pare necessario trovare un altro nome". Lo ha detto a Padova Stefano Boeri, a margine della presentazione del progetto del nuovo Kursaal di Abano Terme (Padova).
Secondo Boeri "non ci sono giocatori che hanno saputo essere impattanti sia per l'Inter che per il Milan. Forse bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic e Ronaldo', ma mi pare complicato, lascerei il nome così: intitolato a Meazza, e tutti lo chiamano San Siro". (ANSA).
