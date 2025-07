Boldi: "Molto curioso di vedere all'opera Luka Modric"

Massimo Boldi, celebre attore italiano e grandissimo tifoso rossonero grazie al nonno Mario Vitali che è stato uno dei fondatori del Milan, arrivato a festeggiare un traguardo importante: oggi compie 80 anni. Per questa occasione vista la sua fede appassionata per il Diavolo, la Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare Boldi che ha parlato non solo del Milan di Berlusconi, che era suo amico, ma anche della situazione relativa al Milan attuale, citando specialmente Massimiliano Allegri e Luka Modric.

Le parole di Boldi sul ritorno di Max Allegri: "Se non altro conosce bene l’ambiente e ci permette di sperare in un rilancio, dopo una stagione che ha lasciato decisamente a desiderare. Sono molto curioso di vedere all’opera Modric: lo ammetto, lo conosco poco, ma è stato Pallone d’Oro, non vedo l’ora di vederlo in campo con i colori rossoneri addosso".

Poi su Berlusconi: "Nel tempo sono diventato proprio amico di Berlusconi, ci frequentavamo e lavoravamo. Mai avrei pensato di entrare nella sua scuderia, è stato magnifico. Era una grande persona, si fermava spesso a parlare con noi, anche di calcio e di Milan. Impossibile non rimpiangere Berlusconi. E aggiungo: non credo che troveremo un altro presidente come lui, non solo che prenda il Milan, ma anche qualcuno altrettanto capace di prendere in mano il Paese"