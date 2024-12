Bollettino Milan: Bennacer, comincia la riatletizzazione. Loftus e Sportiello da valutare

Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati al Milan. Jovic si è operato per risolvere la pubalgia, Bennacer è tornato a Milanello per la riatletizzazione. Loftus e Sportiello da valutare dopo i piccoli problemi accusati in Milan-Sassuolo.

Gli infortunati nel Milan:

Alessandro Florenzi: rottura legamento crociato e menisco laterale. Ritorno previsto nel 2025 inoltrato.

Ismael Bennacer: lesione di terzo grado al polpaccio rimediata durante una sessione di allenamento con l'Algeria. Il centrocampista ha cominciato il percorso di riatletizzazione a Milanello.

Luka Jovic: nella mattina di martedì 26 novembre è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane.

Ruben Loftus-Cheek: contusione al polpaccio rimediata in Milan-Sassuolo. Da valutare.

Marco Sportiello: infiammazione al ginocchio. Da valutare.