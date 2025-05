Orsolini su Italiano: "Mi auguro possa restare a Bologna"

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell'evento organizzato per la decima edizione del premio 'Renato Cesarini', Riccardo Orsolini ha non solo commentato il ritorno in Nazionale, ma anche parlato del futuro a Bologna di Vincenzo Italiano, nome che in queste settimane sta venendo con insistenza accostato alla panchina del Milan.

Cosa ti ha dato in più Vincenzo Italiano rispetto a Thiago Motta?

"Io cerco sempre di carpire qualcosa da ogni allenatore che ho avuto e che avrò. Ognuno ha una caratteristica che prevale, Italiano magari ha un gioco un po' più verticale, che tende ad evidenziare il lavoro di noi esterni d'attacco, quindi il nostro lavoro era molto più semplificato da quel punto di vista. E quindi anche a livello realizzativo i numeri si sono inevitabilmente alzati".

Quindi gli hai fatto un appello per restare?

"Io me lo auguro, poi il calcio lo sapete è strano. Io mi auguro che il mister possa rimanere per dare continuità a un qualcosa che è iniziato nel migliore dei modi".