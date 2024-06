Bologna, Castro: "Zirkzee e il Milan non hanno chiuso"

L'attaccante del Bologna Santiago Castro ha parlato al network argentino Radio Velez 670 dal ritiro della Nazionale argentina Under 23. Queste le sue dichiarazioni: "In generale mi hanno colpito tutti. Un giocatore che mi sorprende tutti i giorni è Zirkzee. Lui è davvero completo: gioca, ha forza, è un crack ed è umile. Io e Joshua parliamo molto, e sono contento per il suo presente. Zirkzee e il Milan non hanno chiuso. Se il Bologna prenderà un altro attaccante c'è da continuare a lavorare per guadagnarsi il posto.

L'approdo in Champions League? Alla fine c'è stata una rivoluzione in città. Io sono arrivato a metà stagione, la squadra aveva un livello molto buono e giocava partite molto belle, ma i veterano del gruppo e l'allenatore ci hanno convinto a pensare partita per partita e non tutto il tempo alla Champions League, perché più ci pensi e peggio è".