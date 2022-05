Bologna, Mihajlovic potrebbe tornare a sedersi in panchina già domenica

MilanNews.it

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola dove era ricoverato dallo scorso 29 marzo per un nuovo ciclo di cure che potessero scongiurare il ripresentarsi della malattia. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha fatto sapere che Mihajlovic sta bene ed è in buone condizioni generali. Come riferito invece oggi da Tuttosport, il mister serbo potrebbe tornare a sedersi in panchina già domenica nella trasferta di Venezia.