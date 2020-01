Bologna, Mihajlovic torna in ospedale: ricoverato per una terapia antivirale

Continua l'ardua battaglia di Sinisa Mihajlovic contro la terribile malattia che lo ha colpito la scorsa estate. L'allenatore serbo, apparso in ripresa, sta continuando i trattamenti necessari e in particolare, nella giornata di oggi è stato ricoverato all’Istituto di Ematologia Seràgnoli per una terapia antivirale che può rendersi necessaria dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. La durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri. Lo rende noto il Policlinico Sant'Orsola.