Bonan: "Lo sfogo di Fonseca? Ritengo la sua analisi intellettualmente onesta"

All'indomani di Milan-Stella Rossa, il collega Alessandro Bonan è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 commentando non solo la prestazione della formazione rossonera, ma anche l'incredibile sfuriata di Paulo Fonseca contro i suoi giocatori nel post partita:

"Mi sembra che la specialità di Paulo Fonseca stia diventando il contropiede. Nel senso che ci prende tutti in contropiede. Ci ha preso in contropiede con le parole post Atalanta, eccessive a mio parere sull'arbitro, così come ci ha preso in contropiede con quest'analisi che in assoluto credo che sia un'analisi giusta. Se Fonseca fosse un giornalista avrebbe sicuramente centrato l'argomento.

Il problema per lui è che è l'allenatore del Milan. Quindi è chiaro che quando l'allenatore mette in piazza la difficoltà in maniera così eclatante, e rischia di prendere e subire alcune conseguenze. Non so se poi ci saranno. Quindi: io in assoluto accetto l'analisi di Fonseca, la ritengo intellettualmente onesta, però poi dopo se penso al ruolo dell'allenatore, e anche questa ipocrita finta dichiarazione pubblica nella quale si salva sempre la squadra, allora io credo che Fonseca, siccome non è uno sprovveduto, si è coscientemente preso questo rischio evidentemente per provocare una reazione".