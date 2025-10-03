Bondo ha preso le redini del centrocampo della Cremonese: titolare anche nell'1-1 di Como

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nell'ultima partita giocata nel suo attuale club:

WARREN BONDO (Cremonese)

Ancora titolare Bondo nel pareggio 1-1 contro il Como, ancora tutta la partita in campo per il calciatore francese che è già diventato insostituibile per il mister Davide Nicola.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

