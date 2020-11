Bonera: “Mai sentito solo. Pioli è virtualmente con noi”

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Indipendentemente da me, questa squadra sa cosa fare per ottenere il risultato. Che ci sia io o Pioli cambia poco". Così Daniele Bonera, alla vigilia del suo debutto sulla panchina del Milan, necessario perché allenatore e vice sono in isolamento con il coronavirus. "Nella conduzione degli allenamenti Pioli mi ha dato carta bianca ma virtualmente è con noi. Non mi sono mai sentito solo, sono stato in stretto contatto prima e dopo gli allenamenti con tecnico - ha detto Bonera alla vigilia della trasferta con il Napoli -. Fin dall'inizio abbiamo avuto a disposizione grande supporto tecnologico, ci tengo a ringraziare la società per quello che è riuscito a fare in tempi brevissimi". (ANSA).