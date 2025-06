Bonini: "Vlahovic al Mondiale per Club può giocarsi la riconferma alla Juve"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Bonini.

Che fare con Vlahovic?

"Non è semplice. Purtroppo finora non ha convinto più di tanto. Ora vedremo questo Mondiale se riesce a convincere i tifosi, perché finora poca roba, non ha mai fatto prestazioni importanti ma altalenanti. In questo Mondiale può rigiocarsi la conferma".