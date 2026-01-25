Bordata di fischi per Saelemaekers alla lettura delle formazioni

di Andrea La Manna

Durante la consueta lettura delle formazioni nell'immediato pre-partita, arrivato al numero 56 rossonero, Alexis Saelemaekers, lo stadio Olimpico ha ricoperto di fischi il suo nome. A scatenare l'ira dei tifosi giallorossi sicuramente il passato del belga nella capitale ma soprattutto i diversi accaduti durante la partita di andata dove Alexis si è mostrato, agli occhi dei tifosi romanisti, esagerato nelle esuletanze e nei comportamenti. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-MILAN

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini. 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.