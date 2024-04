Borghi: "Chukwueze ha faticato per due ragioni: ecco quali"

Nel corso della puntata speciale del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan e del sempre oggetto di discussioni Samuel Chukwueze, giocatore che sembrerebbe aver finalmente trovato la sua dimensione in rossonero dopo le ottime ultime prestazioni in campionato fra Firenze e Verona. Queste le sue dichiarazioni.

"Chukwueze penso che sia un giocatore con un potenziale significativo, che fin qui non ha espresso minimamente. A Firenze ha fatto un'ottima partita, il gol di Verona. Se ti devo dare una definizione di Chukwueze, non è sicuramente top 10 talenti nel mondo, forse top 10 delusioni dell'anno in Serie A, perché io mi aspetto da Chukwueze quello che gli ho visto fare al Villarreal. Ho anche detto, secondo me, perché ha avuto difficoltà, due i motivi principali. Entrambe sono colpe prettamente sue, ma una più dell'altra: Chukwueze è un giocatore che secondo me deve imparare a soffrire un pò di più, deve impegnarsi un pò di più, avere un pò più di fame, tirare fuori un po' più di carattere e cattiveria. E una volta Pioli l'ha fatto capire dicendo 'Come si allena Pulisic, come gioca Pulisic, come segna Pulisic'. Seconda cosa c'è anche una questione puramente tecnica e tattica: Chukwueze a me aveva colpito tanto al Villarreal per la capacità di ricevere il pallone, tenerlo incollato al sinistro e seminare. Quindi presuppone che quello sia un giocatore centrale al quale arriva il pallone fra i piedi in una data zona di campo poi la squadra si muove perché lui invade il campo col pallone. Al Milan, questo, non succede. Devi metterti nelle condizioni di prendere credibilità, di crescere".