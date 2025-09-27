Borghi: "In questo momento sembra il primo scontro diretto tra la favorita per la riconquista dello scudetto e forse la sua prima antagonista"

Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso su SkySport sulla sfida di domenica sera tra Milan e Napoli: "In questo momento sembra il primo scontro diretto tra la favorita per la riconquista dello scudetto e forse la sua prima antagonista. La favorita è il Napoli nella misura in cui il Napoli riparte con uno scudetto vinto strameritatamente nel segno della continuità perché è rimasto Conte, forse il più grande colpo di mercato di tutta l’estate italiana. Poi obiettivamente la rosa è stata irrobustita dalla presenza di tante alternative che possono e devono arrivare al livello dei titolari, questo attraverso il lavoro e il tempo.

Il Milan ha fatto molto bene fin qui, ha accelerato anche il suo percorso di ricostruzione perché pensavo che potessero esserci delle difficoltà più lunghe nel trovare un assetto. Però ha dimostrato ancora una volta di saper mettere la mano come pochi. Adesso però per il Milan c’è questo uno-due fulminante, Napoli e Juve, che diventa il primo passaggio provante della stagione ma forse anche il primo momento di sfar fruttare la sola partita a settimana, perché poi per le altre c’è la Champions. E la Champions chiama, soprattutto per il Napoli, che ha perso la prima partita anche se in maniera ingiudicabile per l’inferiorità numerica. Mentre per il Milan c’è la possibilità di prepararle di più queste partite".