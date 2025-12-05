Borghi sicuro: “Coppa Italia obiettivo meno importante. Lazio avanti con merito”

Nel suo canale Youtbe, Stefano Borghi ha commentato l'ottavo di finale di Coppa Italia giocato tra Lazio e Milan con i biancocelesti che hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale, eliminando il rossonero grazie ad un gol di Zaccagni. Vediamo il commento nel concreto del giornalista e telecronista di Sky:

"Il Milan ha perso, la Lazio l'ha battuto con un gol di Zaccagni sugli sviluppi di un calcio d'angolo che ha avuto qualche contestazione che però è assolutamente marginale. Lazio che avanza con merito perchè la Lazio ha meritato di vincere. Per il Milan cade un obiettivo, sicuramente un obiettivo meno importante anche se andare avanti in Coppa Italia, nelle fasi finali della competizione, potrebbe essere un'ancora di salvezza. Magari c'è un po' la scaramanzia di dire anche gli ultimi campioni d'Italia sono usciti agli ottavi, però credo che sia una consolazione magra se non esistente"