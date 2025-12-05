Diddi: "Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric, Rabiot e Jashari”

Diddi: "Mi piacerebbe vedere un centrocampo con Modric, Rabiot e Jashari"
Luca Diddi, "Il Tattico" dei social ed in passato Match Analyst per il Verona, sul canale YouTube di Carlo Pellegatti analizza così la partita tra Lazio e Milan di Coppa Italia. Le sue parole su Ardon Jashari, che per la prima volta ha giocato da titolare con la maglia del Milan, di ritorno dall’infortunio al perone sofferto a fine agosto.

“La verità assoluta non ce l’ha nessuno, quello che dico io è frutto anche del mio lavoro. Devi sempre vedere lo storico del giocatore e come il giocatore si orienta quando va a ricevere il pallone in costruzione. Jashari è un ottimo giocatore, può giocare in ogni posizione del centrocampo. Ma a mio avviso può giocare in un centrocampo a due e può fare il regista difensiva, può fare l’uomo in costruzione. Ma in un centrocampo a tre vedo Jashari come mezz’ala. Questo perché ha caratteristiche importanti: ha verticalità, ha tiro da fuori, ha inserimento. Sicuramente lo vedo più come mezz’ala che come play. Ieri sera abbiamo avuto la visione che non ha la dinamicità di Modric, è un giocatore che si orienta sempre con due tocchi per giocare palla in avanti. Per giocare da play bisogna essere predisposti, volendo è più play Ricci che Jashari. Può anche giocare play, però lo limiti tanto in quelle che sono le sue qualità. Allegri dice che mancano i gol, ma se fai giocare questi centrocampisti più dietro… Jashari non dico che ha le caratteristiche per essere Reijnders, ma per avvicinarsi a quel giocatore lì. È più difensivo di Reijdners. È la classica mezz’ala box-to-box che difende e attacca. Mi piacerebbe vedere un centrocampo Modric, Rabiot e Jashari”.