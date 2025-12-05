Sabatini su Lazio-Milan: “È stata una buona partita. Prestazione rossoneri condizionata da un errore”

Nel post partita di Lazio-Milan di Coppa Italia, match vinto dai biancocelesti che conquistano così l'accesso ai quarti di finale ed eliminano i rossoneri dalla competizione, ha espresso il suo parere nel suo canale YouTube Sandro Sabatini che ha commentato così:

"La Lazio ha vinto in maniera meritata e questo lo dico perché per me il risultato sul campo alla fine è sempre meritato anche quando ci sono degli episodi che potrebbero far discutere e alimentare delle polemiche. È stata una sfida non spettacolare ma comunque emozionante anche avvincente, con la Lazio che ha avuto il predominio nel primo tempo e il Milan che ha avuto il predominio nella ripresa, almeno fino al 80º quando poi è maturato il goal della Lazio che ha cambiato l'inerzia della sfida e ha deciso naturalmente la qualificazione in favore di Maurizio Sarri e della sua squadra. Alla fine ha festeggiato insieme al pubblico in un'atmosfera di grande armonia. Bisogna dire che la prestazione dei rossoneri è stata condizionata da alcuni errori che rientrano nelle regole del gioco diciamo così quello più evidente ha visto protagonista in negativo questa volta Rafa Leão che ha sbagliato un'occasione sul servizio di Estupinian veramente clamorosa.