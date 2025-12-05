L'Udinese perde il suo pezzo pregiato: lesione al bicipite femorale per Atta

(ANSA) - UDINE, 05 DIC - Oltre il danno della mancata qualificazione, la beffa dell'infortunio che priva l'Udinese di uno dei suoi talenti migliori, Arthur Atta. Il 22enne francese si è, infatti, infortunato in Coppa Italia, nella partita persa contro la Juventus e, per lui, il 2025 è praticamente finito. L'Udinese ha, infatti, comunicato che all'esito degli esami strumentali effettuati il centrocampista ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Atta ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario, ai fini del rientro in campo. Dovrebbe saltare le gare con Genoa, Napoli, Fiorentina e Lazio, per tornare a disposizione di Runjaic contro Como o Torino la prima settimana del 2026. (ANSA).