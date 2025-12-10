Borghi sulle ambizioni scudetto: “Non è un sogno per il Milan. A Torino vittoria di carattere”

Nel post partita di Torino-Milan, match giocato lunedì sera e vinto dai rossoneri in rimonta da 2-0 a 2-3, il telecronista di Sky e giornalista ha parlato della partita e ha analizzato la prestazione della squadra di Allegri. Queste le sue parole:



“Il Milan si è spaventato e non poco all’Olimpico grande Torino, però ha vinto, ha reagito, con degli aspetti che impongono delle riflessioni, che confermano delle situazioni da migliorare, però anche con carattere con la voglia di andare a prendersi una vittoria che continua ad alimentare la possibilità del Milan non solo di centrare il suo obiettivo minimo, o meglio il suo obiettivo vero, che il ritorno fra le prime quattro, ma anche la possibilità di sognare, ma non so se sognare, di pensare a qualcosa di più. Il Milan ha sbagliato l’approccio, perché l’approccio del Milan sicuramente non è stato dei più assatanati però non ho visto una squadra molle o una squadra che è entrata in partita troppo tardi. Il Torino ha fatto bene e il Milan è stato condannato da due grossolani errori individuali, quello di Tomori che difende a braccia larghe, rigore indiscutibile, una sbavatura personale grave, cospicua. Poi il secondo goal si origina da una palla persa da Nkunku, ci sono state delle proteste ma non c’era assolutamente un contatto falloso, il goal è totalmente regolare”