Borriello: "Domani dovrà venire fuori il carattere del Milan. Leao sa spaccare le partite"

Marco Borriello, doppio ex di Milan e Juventus, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del match di domani sera: "Chi avrà più pressione? La Juventus, perché una sconfitta a San Siro la ammazzerebbe. Un pari potrebbe anche essere un buon risultato, ma solo se lo otterrà giocando in maniera offensiva e non difendendosi e basta. Per il Milan vincere sarà importante per rimanere in vetta e anche per rispondere al k.o. con il Chelsea. Domani dovrà venire fuori il carattere dei rossoneri, molto penalizzati dagli infortuni, che però riescono a fronteggiare le assenze meglio della Juventus perché hanno giocatori che spaccano la partita, come Leao. La Juve dovrà cercare di approfittare di una difesa in emergenza senza Maignan, Kjaer e Calabria".