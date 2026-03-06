Braglia: "Allegri, mi sarei aspettato qualcosa in più. Rosa del Milan all'altezza di quella dell'Inter"

vedi letture

A due giorni dal Derby della Madonnina tra Milan e Inter che si giocherà domenica alle ore 20.45 a San Siro, l'ex portiere rossonero Simone Braglia è intervenuto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. Le sue dichiarazioni sul tecnico Massimiliano Allegri e sull'imminente sfida rossoneri-nerazzurri.

Troppa protezione nei confronti di Allegri?

"Ha fatto un buon lavoro, ma quest'anno non aveva coppe. Se facciamo il paragone con il Napoli di Conte, ha fatto la stessa cosa ma mi sarei aspettato qualcosa in più. Aveva le possibilità per poter essere più vicino all'Inter. Ha perso punti in partite fondamentali, vedi Pisa, Genoa, Parma e non solo. La rosa del Milan qualitativamente poteva essere all'altezza dell'Inter, per questo mi sarei aspettato qualcosa di più".

Cosa dice di Milan-Inter?

"Per me l'Inter ha già vinto. Protagonisti? Dico Maignan con le sue parate"