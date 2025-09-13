Braglia: "Maignan ha già deciso: non vede futuro in una società dove non c'è programmazione per vincere"

L'ex portiere di Serie A Simone Braglia è intervenuto, come di consueto, durante il programma Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio e tra i vari argomenti ha commentato anche quello relativo alla situazione di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero ha iniziato questa stagione sapendo di essere in scadenza di contratto, con le trattative che al momento non sembrano essere in corso con il club. Una situazione, dunque, da seguire e di cui capire gli sviluppi.

Maignan, sirene d'addio al Milan:

"Ha già deciso di andare via, non vede futuro in una società dove non c'è programmazione per vincere. Se avesse voluto, avrebbe già firmato un contratto. Non credo che le cifre che chiede Maignan non siano all'altezza del suo valore. E' da due anni che si parla di rinnovo, andava fatto già dopo lo Scudetto. La società rischia di sbagliare come è successo con Donnarumma e tanti altri, perchè poi rischi di perderlo a zero".