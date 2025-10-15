Braglia: "Oggi con Leao puoi giocare in 12 ma anche in 10. Per me domenica è la partita giusta per fare la differenza"

Simone Braglia, ex portiere rossonero, si è così espresso a TMW Radio su Rafael Leao: "Per me gioca, è la partita giusta per fare la differenza, contro una squadra in difficoltà. Potrebbe giocare largo al posto di Pulisic. In questo momento l'americano non è al 100%. Ha bisogno di un padre dentro il campo e all'esterno. Senza fa fatica, anche perché lo vediamo, non gioca neanche nel Portogallo. Oggi con lui puoi giocare in dodici ma anche in dieci".

I PROBLEMI DALLA SOSTA

La sosta nazionali sta condizionando e non poco quello che sarà il rientro al lavoro del Milan di Massimiliano Allegri. Rafa Leao, Alexis Saelemaekers e ora Christian Pulisic. Situazioni da valutare, esami che possono cambiare i piani di Max sia per la gara contro la Fiorentina ma soprattutto per quello che sarà il futuro a breve termine. Se la coperta è più o meno adatta a sopportare degli incidenti di percorso, ciò che il Milan deve fare è molto chiaro: evitare un calo mentale che, unito a un calo fisico, potrebbe condizionare la ripresa del campionato. Si sa che al rientro dopo uno stop forzato le cose possono cambiare, e rispetto al passato è qui che al Milan viene richiesto un click mentale. Allegri è la soluzione perfetta per far sì che ogni pedina del proprio scacchiere possa tornare in campo nella migliore condizione possibile. Importante sarà l'apporto tecnico e mentale di tutto il collettivo, perché questi infortuni possono portare alla ribalta chi fino a ora per un motivo o per un altro ha avuto poco spazio. Allegri vuole e deve capire che gruppo ha, non 11 titolari ma una squadra che nel momento del bisogno può colmare delle assenze. Si diventa grandi anche attraverso momenti così.