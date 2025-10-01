Braglia: "San Siro? Credo che sia uno scenario inevitabile per due società che sono in mano a due aziende di business"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha detto la sua sulla cessione di San Siro a Milan e Inter: "Credo che sia uno scenario inevitabile per due società che sono in mano a due aziende di business. Reputo che sia un passaggio fondamentale e penso che Milano non possa stare lontano dai grandi paslcoscenici del calcio. Ben vengano queste gestioni valide economicamente, per quanto dovranno dimostrare di poter esserlo anche dal punto di vista sportivo".

Un commento finale sul Napoli e sul caso De Bruyne?

"Il Napoli l'anno scorso ha rinunciato alla Coppa Italia per vincere il campionato e penso che anche quest'anno non abbia una rosa idonea per andare avanti in tutte le competizioni. De Bruyne non lo discute nessuno, ma ho i miei dubbi che possa ritornare quello che abbiamo visto al City, anche perché altrimenti Guardiola non se ne sarebbe privato".