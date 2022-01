Brahim Diaz, sono 3 gli assist dello spagnolo in campionato

3 gol in campionato, ma anche 3 assist. Brahim Diaz occupa la 23esima posizione in questa speciale classifica della Serie A. Finora, dunque, lo spagnolo ha diviso equamente le due statistiche, realizzando tre reti in campionato e fornendo altrettanti passaggi vincenti per i compagni. Nell’ultima parte del 2021 ha faticato a imporre i suoi ritmi, ma Diaz resta una delle principali fonti di gioco del Milan di Pioli.