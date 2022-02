Brahim esulta dopo la vittoria nel derby: "Enjoy the weekend rossoneri"

Tra i protagonisti del derby vinto contro l'Inter per 1-2 c'è anche Brahim Diaz, che ha spaccato la partita dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo al posto di Kessie. Il numero dieci del Milan ha postato sul proprio profilo Instagram una foto dopo il successo contro i nerazzurri, aggiungendo alla didascalia: "Enjoy the weekend rossoneri!".