Braida: "Berlusconi mi manca tantissimo, con lui devi usare sempre il superlativo, è stato inarrivabile"

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole a tuttomercatoweb.com. Ecco un estratto delle sue considerazioni su Silvio Berlusconi:

Il momento più bello al Milan?

"Non ce n'è stato uno solo. Diciamo il momento più brutto che è stato quando ho perso la parola per una settimana, dopo la sconfitta contro il Liverpool. Quella non mi andrà mai giù. Il tempo poi lenisce, ripensi alle cose belle. Ma cosa posso rimpiangere? Direi niente, anche le cose non andate bene fanno parte della vita".

Quanto le manca Berlusconi?

"Tantissimo, unico, inimitabile, inarrivabile. Con lui serve sempre usare il superlativo, ci sono delle persone così, i campioni sono rari e non ci sono parole per raccontarli".