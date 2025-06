Brambati fa notare: "Maldini al Milan subentrò ed aveva accanto uno come Leonardo, che aveva già grande esperienza"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Brambati.

Juventus, Cobolli Gigli ha detto che Scanavino ha bucato su tutta la linea:

"Non è un uomo di calcio, ma catapultato in un mondo non suo. La responsabilità è di chi ce lo ha messo".

Comolli: come ha interpretato la sua conferenza stampa?

"Non mi piace. Se devi mandare via Giuntoli, che al netto degli errori che ha fatto è un uomo di calcio e italiano. Questo arriva da un altro Paese, da un altro tipo di calcio, è una scelta sbagliata. Arriva alla Juve, si deve ricordare che è una società differente. La Juve è molto complicata da gestire, ha una storia centenaria, una società quotata in Borsa. Non puoi arrivare quarto o terzo e festeggiare, alla Juve non è così. Comolli non è una scelta che mi è piaciuta, poi magari più avanti mi ricrederò".

Chiellini, come vede il suo ruolo?

"Andava affiancato un ds a Chiellini, perché conosce il dna di questa società. Non conosce le dinamiche di mercato ma per spessore umano e professionale doveva andare a ricoprire un ruolo ben più importante, con un ds qualificato accanto. A meno che non riuscivi a prendere Conte, e allora mi andava bene anche questa coppia con un ds più di basso profilo. La posizione di Chiellini? Se viene ridimensionato, io alzerei la mano e me ne andrei. Deve essere un ruolo importante il suo. Maldini al Milan subentrò ed aveva accanto uno come Leonardo, che aveva già grande esperienza...".