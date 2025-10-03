Breda: "Il Milan ha guardato al presente scegliendo Allegri e la rosa"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, mister Roberto Breda ha parlato di Milan commentando in modo particolare le voci che vedono in questi giorni Robert Lewandowski accostato alla formazione rossonera.
Il Milan pensa a Lewandowski:
"Il Milan ha guardato al presente scegliendo Allegri e la rosa. E si guarda al risultato, se si pensa anche a Lewandowski. Ci sta, sono persone che portano qualità e mentalità, sono giocatori abituati a vincere. L'età non è il massimo ma Modric è l'esempio di quello che dico".
