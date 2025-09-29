Breda: "La gara di ieri ha dimostrato che il Milan c'è e ha solidità"

di Federico Calabrese

Intervistato da TMW, Roberto Breda ha parlato così di Milan-Napoli: "La gara di ieri ha dimostrato che il Milan c’è e ha solidità. E che il Napoli deve ancora trovare una posizione a De Bruyne. Conte in maniera molto intelligente sta cercando di fargli un vestito su misura".

IL TABELLINO DI MILAN-NAPOLI

Si riporta il tabellino di Milan-Napoli 2-1, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

MILAN-NAPOLI 2-1
Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI
MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri. 

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte. 

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90' Rabiot (M)
Espulsi: 57' Estupinan (M)
Recupero: 1' 1T, 7' 2T