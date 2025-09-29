Breda: "Milan meglio nella prima mezz'ora contro il Napoli. Pulisic è difficile da limitare"

vedi letture

Durante l'intervista per la rubrica "A tu per tu" su TMW, Roberto Breda ha commentato così la sfida di ieri sera fra Milan e Napoli: "Mi è piaciuto molto il Milan nella prima mezz’ora, poi s’è abbassato tanto. Un po’ perché il Napoli è venuto fuori e un po’ perché nei quinti il Milan ha fatto un po’ di fatica".

"Pulisic? Fa la fase offensiva, fai fatica ad accorciarlo. Si gira, ti punta. Giocando nello spazio tra difensori e centrocampisti è difficile da limitare. Il Milan deve migliorare un po’ nei quinti e provare a giocare un po’ più da dietro".