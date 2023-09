Breda su Milan: "Ottima squadra quando riesce a gestire il gioco. Vietato sbagliare contro il Verona"

“L’Inter è stata brava a spingere forte fino alla fine e meno bravo invece è stato il Milan a non rimanere in partita. I rossoneri sono un’ottima squadra quando riescono a gestire il gioco, meno invece quando devono gestire le situazioni”. Così a Tuttomercatoweb.com Roberto Breda.

Contro il Verona vietato sbagliare.

“Per forza. Bisogna dare un segnale forte e non staccarsi in classifica.Certamente il Milan avrà voglia di rivalsa, dovrà creare un percorso dietro la sconfitta. Pioli in questi anni ha dimostrato di essere bravo ad alzare l’asticella”.