Brescia, caccia al post Donnarumma: Cutrone in cima alla lista

Il Brescia lavora per l'attacco, con diverse idee che potrebbero trasformarsi presto in trattative concrete. Patrick Cutrone è quella più concreta, con il Milan che gradirebbe lasciarlo partire in prestito per poi riportarlo in rossonero in futuro. Piace anche Andrea Pinamonti che però ha molto mercato sia in Italia che all'estero. Altri nomi portati avanti dalla dirigenza bresciana sono quelli di Marco Saudel Cagliari e di Alberto Paloschi in uscita dalla SPAL. A riportarlo è BresciaOggi.