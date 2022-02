Brescia, Inzaghi paga i dissidi con Cellino: Lopez inizia oggi il suo lavoro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, alla base dell’esonero di Filippo Inzaghi dal Brescia, ci sono gli screzi con Massimo Cellino, sul piano delle scelte tecniche su modulo e formazione (4-3-3 o 4-2-3-1 contro il 4-3-1-2 gradito al presidente), con l'impiego di Rodrigo Palacio come nodo centrale di molteplici discussioni. Oggi inizia ufficialmente la terza avventura a Brescia di Diego Lopez. L'uruguaiano dunque succede all’ex giocatore e allenatore del Milan. La squadra è attualmente terza in classifica a due punti di distacco dal Lecce capolista e a una lunghezza dal Pisa secondo.