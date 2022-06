Brescia, spunta Plizzari per la porta. Anche Cagliari e Benevento sul rossonero

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Non c'è solo Adrian Semper, classe '98 in forza al Genoa, nel mirino del Brescia per la prossima stagione. Il club lombardo infatti si sta guardando attorno alla caccia di un portiere che possa sostituire il partente Joronen, che piace ai liguri e al Lech Poznan, e avrebbe individuato in Alessandro Plizzari, classe 2000 del Milan che nell'ultima stagione ha giocato con il Lecce. Il portiere, come riferito da Tifobrescia.it, avrebbe chiesto la cessione a titolo definitivo e sarebbe finito nel mirino delle Rondinelle e non solo: anche Benevento e Cagliari infatti sarebbero interessate alle sue prestazioni.