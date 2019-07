Brescia, Tonali rinnova

Il nome di Sandro Tonali è stato accostato nell'ultima stagione a molte big italiane, tra cui il Milan. Tuttavia, il futuro del classe 2000 sarà ancora a Brescia. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente delle Rondinelle Cellino ha intenzione di mantenere intatta la fisionomia della squadra per la prossima stagione, che il Brescia vivrà in Serie A, e per questo è pronto a rinnovare il contratto dei giocatori chiave, compreso Tonali.