Briaschi: "Mancini? Niente prestito, se fossi nel Milan..."

MilanNews.it

Massimo Briaschi, ex attaccante, ha parlato così a Tuttosport di Tommaso Mancini, centravanti del Vicenza che è ad un passo dal Milan: "Quello che deciderà il club rossonero non lo posso sapere, ma credo che piuttosto che un prestito in serie C, forse è meglio utilizzarlo in Primavera, magari facendogli sostenere parte degli allenamenti con la prima squadra. Da prossimi mesi il Milan disputerà la Youth League che rappresenta una vetrina prestigiosa a livello internazionale, in cui mettersi in mostra".