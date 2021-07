Brighton, per l'attacco spunta Edouard del Celtic. Piace anche al Milan

Non c’è solo il danese Martin Brathwaite del Barcellona nel mirino del Brighton per rinforzare l’attacco. Secondo l’Express il club inglese avrebbe infatti messo nel mirino Odsonne Edouard del Celtic e sarebbe disposto a presentare un’offerta non appena sarà formalizzata la cessione di White all’Arsenal. Il classe ‘98 è in scadenza di contratto con il club scozzese e per questo potrebbe partire in questa finestra di mercato anche se la valutazione non è delle più abbordabili. Secondo il quotidiano inglese infatti il Celtic avrebbe rifiutato 18 milioni di sterline (13 subito e 5 legate ai bonus) da parte del Leicester e per questo il Brighton dovrà mettere sul piatto un cifra più alta per acquistare l’attaccante che piace anche alle due milanesi in Italia.