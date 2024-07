Brighton, ufficiale Wieffer: arriva per 30 milioni più bonus

Niente Milan per Mats Wieffer, che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton: il club inglese l'ha prelevato dal Feyenoord per 30 milioni di euro più bonus.

"Il Brighton & Hove Albion è lieto di confermare l'ingaggio dell'olandese Mats Wieffer dal Feyenoord con un contratto fino al 2029". Accordo importante per Wieffer, che a 24 anni compie il salto il Premier League e in panchina si ritroverà Fabian Hurzeler, il più giovane tecnico di sempre nella storia del campionato inglese.

I retroscena. "Il Brighton mi segue già da tempo - ha ammesso Wieffer - e il modo in cui gioca il club e il fatto che sia un bel posto in cui vivere è il motivo per cui ho scelto Brighton. E conosco già un paio di giocatori". Fondamentale anche il fattore PL, costantemente attrattivo: "È sempre stato un sogno giocare in Premier League, perché è il livello più alto. La scorsa stagione ho giocato la Champions League, ma ogni settimana in Premier League devi essere ad alto livello. Questa sarà la sfida più grande per me".