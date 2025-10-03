Brocchi loda l'ex di turno: "Locatelli negli ultimi due anni non ha sbagliato una partita"

vedi letture

In vista del big match di domenica sera, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, la redazione di Tuttosport ha deciso di intervistare l'ex giocatore e allenatore Cristian Brocchi, con un passato in rossonero sia in mezzo al campo che seduto sulla panchina, e nel settore giovanile e in prima squadra. Ha parlato dei "suoi" Milan-Juve, di qualche giocatore che ha formato e di cosa si aspetta da questa sfida ad altra quota tra Tudor e Allegri.

Le parole di Brocchi su Manuel Locatelli, che fece esordire in Serie A con il Milan e che oggi è il capitano della Juventus: "Erano un paio d’anni che dicevo al presidente Berlusconi quanto fosse forte Manuel, e che un giorno sarebbe stato un giocatore importante per il Milan. Il mio contributo nella sua crescita non sta tanto nell’averlo fatto esordire in A, quanto più nel lavoro che abbiamo fatto insieme nel settore giovanile. All’inizio Manuel era tutto tacco e punta. Un centrocampista elegante e tecnico a cui mancava, però, qualcosa dal punto di vista difensivo. Capitava spesso che finisse le partite senza un minimo di fango sulla divisa. Ecco l’ho aiutato a sporcarsi, a metterci più agonismo, più grinta. Oggi quando lo vedo entrare in scivolata o vincere un duello mi esalto. Mentalmente, poi, è davvero forte. Ma ha dovuto fare un percorso: al Milan all’inizio ha vissuto di entusiasmo fino ad arrivare a quel gol meraviglioso con la Juve. Da lì in poi tutti si aspettavano che continuasse a giocare a quel livello e lui non è riuscito a reggere l’urto dal punto di vista mentale. L’esperienza al Sassuolo è stata fondamentale in questo senso. Alla Juve ora è pronto perché ha capito che per giocare a determinati livelli devi farti andare giù determinate dinamiche. Negli ultimi due anni non ha sbagliato una partita. Ha la personalità per poter indossare la fascia bianconera"