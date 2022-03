Bruno Conti: "La soluzione dell'Italia non è mandare via Mancini"

MilanNews.it

Per parlare di Italia, ai microfoni de Il Mattino, è intervenuto Bruno Conti, ex campione del mondo nel 1982. Conti dice: “Senza colpi di testa, senza pensare che la soluzione sia mandare via Mancini. Quando si cade bisogna sapersi rialzare, non è facile. I giovani validi non mancano. Io vedo tante partite ogni settimana. Ma con loro bisogna avere pazienza e il coraggio di farli giocare in prima squadra senza badare troppo all'età. E proteggendoli dagli errori che inevitabilmente faranno. Ecco, non bisogna aver paura di farli giocare”.