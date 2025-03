Bruno Pizzul e il Milan, quanti ricordi. Ha raccontato tre vittorie in Coppa dei Campioni

Bruno Pizzul era un gigante del giornalismo sportivo. Un'istituzione fra i telecronisti, la prima voce che ogni appassionato di calcio nato dagli anni '80 in poi ha associato alle partite. Negli anni in cui il calcio in televisione era centellinato e limitato alle coppe europee e le partite della nazionale, era lui il narratore.

Ed è stato lui ad accompagnare con la sua voce i primi trionfi del Milan berlusconiano. In particolar modo tutta la cavalcata della Coppa dei Campioni 1988/89, quella che portava il Diavolo sul tetto d'Europa dopo 20 anni. In un Milan-Stella Rossa giocato a San Siro, è lui a raccontare il gol del pari di Virdis mentre la regia della RAI "buca" la rete, essendo ancora impegnata a far vedere il replay del gol precedente di Dragan Stojkovic. È sempre Pizzul a raccontarci l'epica sfida di Belgrado, il 5-0 al Real Madrid e la notte di Barcellona dove quel Milan strapazzava in finale lo Steaua.

In un'intervista rilasciata proprio a MilanNews.it nel 2012, Pizzul ci raccontò la notte della finale:

“Una serata splendida e la soddisfazione di vedere una squadra italiana tornare a vincere nella massima competizione europea dopo tanto tempo. Ricordo di aver maturato quella sera una sensazione strana: raramente mi era capitato di vedere uno stadio completamente schierato da una parte perché, sebbene ci fosse un numero enorme di tifosi milanisti accorsi anche i tifosi di Barcellona tenevano per i rossoneri, sia perché si erano legati al dito la sconfitta proprio contro lo Steaua di tre anni prima in finale di Coppa dei Campioni, sia come debito di riconoscenza nei confronti del Milan per aver eliminato in semifinale lo storico nemico Real Madrid, evitando così di ospitare nella finalissima le merengues”.

Sarebbe arrivata anche la Coppa dei Campioni del 1990, a Vienna contro il Benfica. E quattro anni più tardi la più bella di tutte: il 4-0 al Barcellona ad Atene. Sempre con Pizzul a raccontare il trionfo del Diavolo con uno stile e una sobrietà che difficilmente si trova nelle telecronache di oggi. È stato davvero "tutto molto bello".