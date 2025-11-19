Bucchioni: "Il non partecipare alle coppe potrà solo agevolare il Milan"

vedi letture

Nel corso della trasmissione Maracanà, in onda nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni che ha parlato del Milan: dalle dichiarazioni di Paolo Maldini al derby di domenica sera. Le sue parole.

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?

"Il Milan non ha avuto Leao dall'inizio, ha perso alcuni elementi importanti come Rabiot e Pulisic, ma è ancora li. Potrà solo agevolarla il non partecipare alle coppe, soprattutto in primavera. Il Milan ci sarà di sicuro fino in fondo, ora vedremo cosa accadrà al Napoli, perchè la vicenda Conte è solo all'inizio. Se la squadra non torna viva, non rimarrà li a vivacchiare. Sulla Roma ho qualche dubbio in più, a meno che non compri un attaccante a gennaio"

Derby importante per il Milan?

"In assoluto una vittoria non sposta nulla, perché siamo ancora l'inizio, ma può consolidare certe cose. Se vinci, cementi di più l'autostima, perché il derby non è una partita normale. E sarebbe importante anche per l'Inter, che andrebbe un po' in fuga".