Bucchioni: "Le strategie di Allegri sono sempre quelle, ma impreziosite da giocatori straordinari come Modric"

Nel suo consueto editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha parlato così del Milan dopo la vittoria dei rossoneri sul Napoli: "La tattica e le strategie di Allegri sono sempre quelle, ma impreziosite da giocatori straordinari come Modric (anche ieri sera un leader assoluto per quasi cento minuti con il recupero) che in pensione ci manda qualche altro e da altri di livello superiore come Pulisic che dietro la punta, di raccordo, ha sempre dato il meglio. Ma anche Fofana, Saelemakers, un po’ tutti stanno crescendo".

IL TABELLINO DI MILAN-NAPOLI

MILAN-NAPOLI 2-1

Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90' Rabiot (M)

Espulsi: 57' Estupinan (M)

Recupero: 1' 1T, 7' 2T