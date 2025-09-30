Bucchioni: "Milan allegriano vero, che difende basso, attacca gli spazi e accompagna"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così del Milan dopo la vittoria sul Napoli: "Un Milan allegriano vero, che difende basso, ma non sta passivo, riparte con tre-quattro giocatori, attacca gli spazi e accompagna, affolla l’area quando è necessario.

Crede in quello che fa, nel calcio e nelle motivazioni proposte dal suo allenatore che, sono sicuro, dal primo giorno del ritiro, sta dicendo al suo gruppo: fate vedere chi siete a chi non vi considera".

IL TABELLINO DI MILAN-NAPOLI

MILAN-NAPOLI 2-1

Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90' Rabiot (M)

Espulsi: 57' Estupinan (M)

Recupero: 1' 1T, 7' 2T